Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün saat 10.00'da kabul edecek. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

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Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın şüpheli ölümünün üzerinden 17 yıl geçmesi ardından FETÖ'nün darbe girişimi ardından yeniden açılmıştı. Dosyada savcılık incelemesi dışında 9 yıldır bir gelişme yaşanmadı.

Olayda FETÖ'nün rolünün olduğunu belirterek Oktay'ın ailesi Gürlek'e çağrıda bulunarak "Gerçekler açığa çıkarılsın" dedi. Gürlek, bugün kendi silahıyla intihar ettiği iddia edilen Oktay'ın ailesiyle görüşecek.