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Önce “yok böyle bir şey” denildi, sonra “kimlik karşılığı verildiği” söylendi. İşte o silahlardan geri gelmeyenlerin olduğu bir müddet sonra kabul edildi. Ve bir müddet sonra o silahlardan biri ateşlendi! İşte üzerinden 10 yıl geçen cinayetin öyküsü…



Bugün, 31 Temmuz 2026…

10 yıl önce bugün bir cinayet işlendi.

Haber ajanslarının geçtiği haber, tam bir üçüncü sayfa haberiydi.

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Sarısu köyünde 18 yaşındaki Cesur Demircioğlu ile 22 yaşındaki İdris Demircioğlu traktörle tarla sulamaktan dönüyordu.

Mustafa Maraş ile imam nikâhlı eşi ise piknikten dönüyordu. 10 aylık çocukları da arabadaydı.

Gençlerin bulunduğu traktörle Mustafa Maraş’ın sürücü koltuğundaki araç köyün girişinde karşılaştı. “Yol verme” tartışması başladı.

Mustafa Maraş’ın ifadesine göre, traktördeki Cesur Demircioğlu kendisine tüfek doğrultmuştu.

Cesur Demircioğlu yakınları ise “tüfek” iddiasını yalanlıyordu.

Mustafa Maraş aracının arka koltuğundaki MP-5 marka silahı alarak iki kardeşe ateş etti. Saldırıda İdris

Demircioğlu yaralandı, Cesur Demircioğlu ise öldü.

NEREDEN ÇIKTI BU MP-5 MARKA SİLAH!

Mustafa Maraş yaklaşık 5 ay boyunca kaçtı ve 4 Aralık 2016’da yakalandı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşma 31 Mayıs 2017’de yapıldı.

Merak edilen soru belliydi, nereden çıktı bu MP-5 marka silah?

Sanık Mustafa Maraş savunmasında şunları anlattı:

“Bu tabancayı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün önünde dağıtmışlardı. Ben de oradan almıştım. Tabancayı hiç kullanmamıştım, amacım köye bırakmaktı. Silahı aldıktan sonra önce İdris Demircioğlu’nun bulunduğu yere doğru ateş ettim. Cesur tüfeği bana doğrulttu, o arada panik ve korku halinde idim. Cesur’a doğru 3 el ateş ettim.”

Mustafa Maraş’ın ifadesine göre, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe gecesinde bu silah dağıtılmış ve oradan almıştı. Ancak geçen iki hafta boyunca silahı teslim etmek yerine aracında taşıyordu.

Üstelik ifadesine göre, Mustafa Maraş silahı teslim etmek yerine köye bırakmayı planlamıştı.

15 TEMMUZ GECESİ DAĞITILAN SİLAHLAR

15 Temmuz gecesi dağıtılan silahlar konusu FETÖ’cü darbe girişiminin ardından gündeme gelmişti.

Ankara Valiliği 1dağıtılan silahlarla” ilgili açıklama yaptı.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı koymak amacıyla silah dağıtıldığını doğrulayan valilik, silahların yalnızca emniyet personeline verildiğini belirtti: “Bu talimat doğrultusunda sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına personelin kimliği kontrol edildikten sonra yazılı olarak zimmet kaydı tutulmaksızın silah-mühimmat dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün deposunda bulunan silahlara ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kamyon ile gönderilen silah ve mühimmatta aynı yöntemle dağıtılmıştır.”

CİNAYETTE KULLANIAN SİLAH İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilik, Mustafa Maraş’ın kullandığı silahın tespit edilemediğini şöyle açıklamıştı:

“15 Temmuz 2016 günü Emniyet Teşkilatı mensuplarına dağıtılıp, henüz bulunamayan silahlar arasında sadece bir (1) adet MP-5 makinalı tabanca bulunmaktadır. Bu silahın, darbe kalkışmasına karşı koyulmasında şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın şehit olduğu esnada yanında bulunduğu 25.07.2016 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden alındığı iddia edilen ve 30.07.2016 tarihinde Çubuk ilçesinde bir cinayette kullanıldığı belirtilen MP-5 makineli tabanca henüz bulunamadığından; şüpheli Mustafa MARAŞ tarafından kullanıldığı iddia edilen cinayet silahı ile Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın şehit olduğu sırada yanında olan ve henüz bulanamayan MP-5 makineli tabancanın aynı silah olduğu tespit edilememiştir.”

15 TEMMUZ’DA 16 SİLAH KAYBOLMUŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde kaybolan silah sayısının toplamda 16 olduğu belirtildi. Bu silahların 12 Kalaşnikof, üç G-3 ve bir MP-5 marka olduğu bildirilirken, kaybolan silahların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan arbede sırasında yere düştüğü, bu sırada da çalındığı ifade edildi.

DEZENFORMASYONA KARŞI GERÇEKLER

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından çok sayıda silahın kaybolduğu iddiası ortaya atılmıştı.

15 Temmuz silahları konusunda dezenformasyon büyüyünce Valilik ve Emniyet detaylı çalışma yaptı.

Bahsedildiği gibi yüzlerce, binlerce silah dağıtılmamış ve kaybolmamıştı.

Ayrıntılı çalışmalarda 16 silahla ilgili hava saldırıları ve silahlı çatışmalar nedeniyle bir belirsizlik meydana geldiği tespit edildi.

Kayıp silahlar konusundaki dezenformasyonun başını çekenler aslında firari FETÖ’cülerdi.

Geçen 10 yılda soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için ilk iş Çubuk’taki cinayette kullanılan silahla ilgili net bilginin açıklanması…

CİNAYETTE VERİLEN KARAR

Bu arada, sanık Mustafa Maraş yargılandı ve hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Maraş’ı izinsiz silah bulundurma ve kasten yaralama suçlarından toplam 9 yıl 9 ay, Cesur Demircioğlu’nu öldürme suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Maraş’a üst sınırdan ceza verirken, “Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanık üzerindeki olası etkileri” nedeniyle de herhangi bir indirim yapmadı.