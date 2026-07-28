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Kaynak: AA

Özbekistan Milli İstatistik Komitesinin bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin yayımladığı demografik verilere göre, ülkede nüfus yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre kilometrekare başına 84,3 kişiden 85,8 kişiye yükseldi.

Nüfus geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak, 1 Temmuz itibarıyla 38 milyon 519 bin 500 kişi olarak kaydedildi.

Ülke nüfusunun 19 milyon 608 bin 900'ü kentlerde, 18 milyon 910 bin 600'ü ise kırsal kesimde yaşıyor. Toplam nüfusun yüzde 50,4'ünü erkekler, yüzde 49,6'sını kadınlar oluşturuyor.

Ocak-haziran döneminde ülkede 373 bin 400 bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 32 bin 100 azaldı. 86 bin 900 kişinin hayatını kaybettiği bu dönemde, doğal nüfus artışı ise 286 bin 500 kişi olarak gerçekleşti.

Verilere göre yılın ilk yarısında yurt dışından Özbekistan'a 1 bin 649 kişi göç ederken, 5 bin 422 kişi ise yurt dışına göç etti. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 2,1 ile Surhanderya ile Taşkent olurken, en kalabalık il ise 4 milyon 413 bin 700 nüfusla Semerkant oldu.​​​​​​​