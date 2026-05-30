Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz’un ilişkisi, ortaya atılan şiddet iddiaları sonrası sona ermiş; tarafların karşılıklı şikayetleriyle başlayan süreç yargıya taşınmıştı. Yaklaşık beş yıl süren dava sonunda mahkeme kararını açıklarken, Güven hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Kararın ardından çeşitli projelerde yer alması zaman zaman kamuoyunda eleştirilere neden olan oyuncu, bu kez bir kafede protestoyla karşılaştı. İddiaya göre Güven, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile oturduğu sırada mekândaki bazı kadın müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Kadınlar, oyuncunun kafeden ayrılmasını talep ederken, Mehmet Aslantuğ’un ortamın sakinleşmesi yönündeki çağrısına rağmen protestolar devam etti. Mekânda alkışlar ve sloganlar yükselirken, yaklaşık bir saat boyunca masasında kalan Ozan Güven’in daha sonra kafeden ayrıldığı öne sürüldü.