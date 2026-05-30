Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ndeki bir atama kamu vicdanını zedelerken liyakat cellatlığının artık nasıl rutin bir işleme döndüğünü gözler önüne serdi. Kadro için tüm şartları taşıyan H.B.’nin hakkı, masa başında kurulan atama düzeniyle gasp edildi. 2 üniversitenin evrakını reddettiği A.Ö.Y. için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin (BANÜ) kapıları sonuna kadar açıldı.

Nefes Gazetesi'nden Tarık Işık'ın haberine göre, 29 Kasım 2024’te açılan “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartıyla ilan edilen kadronun koşulları taşıyan H.B. elendi. Aranan şartları karşılamayan A.Ö.Y. ise kadroya yerleştirildi. H.B.’nin hakkı, masa başında kurulan atama düzeniyle gasp edildi.

H.B., CİMER başvurusunda “Hukuka ve devletime güveniyorum” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Tam tersine, bu usulsüzlüğü gündeme taşıyanlar hedef haline getirildi.

Skandalın merkezinde, BANÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde, mevcut olmayan bir alan üzerinden düzenlenen belge bulunuyor. A.Ö.Y., Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında lisansüstü eğitim görüyormuş gibi gösterilerek kadroya alındı.

Oysa söz konusu lisansüstü alanın üniversite bünyesinde bulunmaması, atamanın temelini oluşturan belgenin açık biçimde tartışmalı olduğunu gösteriyor. Belgeyi vermeyen Enstitü Müdürü’nün görevden alınması ise sürecin yalnızca bir personel alımı meselesi olmadığını, üniversite içinde itiraz edenlerin tasfiye edildiğini gösterdi.

SORULAR KURAYLA BELİRLENDİ

A.Ö.Y., aynı evrakla Bartın Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından açılan benzer ilanlara başvurdu, ancak şartları taşımadığı için elendi. Başka üniversitelerin kabul etmediği evrak, BANÜ’de kadro kapılarını ardına kadar açtı. Atama sürecinin sınav ayağı da baştan sona skandal bir tablo ortaya koydu. Alanında uzman kurul tarafından önceden hazırlanıp mühürlenmesi gereken sorular, sınav sırasında adaylara sayfa sayısı sorularak kura yöntemiyle belirlendi.

Sınav komisyonunun tam olarak hazır bulunmadığı, buna rağmen imzaların tamamlandığı dosyaya yansıdı. Salonda bulunan tek komisyon üyesinin ise kadroya yerleştirilen A.Ö.Y.’nin danışmanı Ü.A. olması, sınavın tarafsızlık ilkesini fiilen ortadan kaldırdı. BANÜ’nün kısa süre önce aldığı “tam akreditasyon” statüsü de bu dosyayla birlikte tartışmalı hale geldi. Türkiye’de 208 üniversite içinde yalnızca 34 üniversite bu statüye sahip.

BU SORULARA YANIT ARANIYOR

- A.Ö.Y. ilan şartlarını hangi belgeyle karşıladı?

- Üniversitede mevcut olmayan bir lisansüstü alan üzerinden nasıl belge düzenlendi?

- Bu belgeyi kim, hangi yetkiyle verdi?

- Aynı evrak başka üniversitelerde geçersiz sayılırken BANÜ’de neden kabul edildi?

- Şartları taşıyan H.B. neden elendi?

- Sınav komisyonu neden eksik toplandı?

- Sorular neden sınav sırasında belirlendi?

- İtiraz edenler niye soruşturma baskısıyla karşı karşıya bırakıldı?

- YÖK bu dosya karşısında neden sessiz?