Tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.



Hasan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine getiriliş süreciyle ilgili oğlu Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:



'BAŞINDAN BERİ BELLİYDİ'



Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, oğlu Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen siyasi bir diyaloğu paylaştı. Hasan İmamoğlu'nun aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun göreve geliş süreciyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Hasan İmamoğlu, o diyalog hakkında, "Ekrem Bey, sohbetimiz sırasında, 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirileceği başından beri belliydi. Bunu tahmin etmek zor değildi. Ama tahmin etmemiş gibi göründük' dedi'' ifadelerini kullandı.

'HIRSIZ EVDE OLUNCA KAPI BANTLA TUTMAZMIŞ'



Hasan İmamoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan bir diğer kısım ise Kılıçdaroğlu'nun geçmişte mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçmesiyle ilgili yaptığı atasözlü benzetme oldu. Hasan İmamoğlu, bu siyasi süreçle ilgili olarak "İşte bir laf var ya, hırsız evde olunca kapı bantla tutmazmış" örneğini vererek, "Kemal Bey’in becerisi ancak çıkıyor ortaya" şeklinde konuştu.

BABA OĞUL ARASINDAKİ KILIÇDAROĞLU SOHBETİ



Yapılan son ziyarette baba Hasan Bey ile oğlu Ekrem İmamoğlu arasında Kılıçdaroğlu’nun gelişi üzerinde daha fazla durulmadığı belirtildi. Ancak Sözcü Gazetesi aracılığıyla kamuoyuna yansıyan bu kısa diyalog, siyaset kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi / Saygı Öztürk)