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Kaynak: AA

Türkiye'de yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı, oyuncak imalatında kullanılan aksam ve yedek parçaların ithalatında tarihi kolaylıklar sağlayan yeni mevzuatı yürürlüğe koydu. Düzenleme ile üreticilerin hammaddeye ve parçaya ulaşım maliyetleri radikal biçimde düşürüldü.

"SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Oyuncak ve Spor Malzemeleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (OYSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Mıcık, yapılan değişikliğin yerli sanayiye ilaç gibi geleceğini belirtti. Üç temel alanda sağlanan bu kolaylıklarla üretim maliyetlerinin azalacağını vurgulayan Mıcık, sektörün rekabet gücünün uluslararası pazarda katlanacağını ifade etti.

Sektörün mevcut makro verilerine de dikkat çeken OYSİD Başkanı, oyuncak sanayisinin yıllık yaklaşık 400 milyon dolar ithalat ve buna karşılık 60 milyon dolar ihracat hacmi bulunduğunu, dolayısıyla her yıl ortalama 350 milyon dolar civarında cari açık verdiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin cari açığı kapatmada tarihi bir eşik olduğunu söyledi.

YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAK İÇİN BİTMİŞ OYUNCAK İTHALATINA GEÇİT YOK

Üreticilere parça ve hammadde tedarikinde sağlanan bu tarihi kolaylıklara rağmen, yerli imalatçıların pazar payını korumak adına ithal bitmiş (nihai) oyuncaklara yönelik katı politikaların korunduğu açıklandı.

Ender Mıcık, yurt dışından doğrudan satılmak üzere getirilen bitmiş oyuncak ithalatında uygulanan yüzde 25 İlave Gümrük Vergisi oranında herhangi bir indirime gidilmediğini, yerli sanayiciyi koruyan mevcut uygulamanın tavizsiz bir şekilde aynen devam ettirildiğini aktardı. Bakanlığın sektörün taleplerine son derece çözüm odaklı yaklaştığını belirten Mıcık, bu düzenleme sayesinde Türkiye'nin oyuncak sektöründe üretim ve ihracat odaklı yepyeni bir şahlanış dönemine gireceğini sözlerine ekledi.