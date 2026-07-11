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Kaynak: Haber Merkezi

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde yaşayan Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde eve döndüğünde girişte paslanmış, yuvarlak bir cisim gördü. Cismi eline aldığında üzerindeki emniyet pimini fark eden Duangta, bunun bir el bombası olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdi.



DIŞARIDAN GETİRMİŞ, UZUN SÜRE KEMİRMİŞ

Duangta, evde bulunan büyükannesinin anlattıklarına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise ilk başta bunu kemik ya da plastik bir oyuncak sandığını ifade etti.

'AKTİF' DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Gerçekleştirilen incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu ve eski görünmesine rağmen halen aktif durumda bulunduğu belirlendi.

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak güvenli bir bölgeye taşıyarak kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde bir çukur oluştu.



BÖLGE HALKINA UYARI

Olaydan sonra açıklama yapan Polis Şefi Chaiwat Thammawat, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Thammawat, şüpheli mühimmat veya patlayıcı maddelerle karşılaşılması halinde bunlara kesinlikle dokunulmaması ve durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.