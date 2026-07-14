Çaydaki gizli tehlikeye dikkat: Çay tiryakilerinin yaptığı en büyük hata ortaya çıktı

3. Tadı Tek Boyutlu ve "Su Gibi" Geliyorsa

İlk yudumu aldığınızda o damağı saran zengin, katmanlı burukluk yerine düz, karaktersiz ve adeta renklendirilmiş bir su içiyormuş hissi uyanıyorsa çayınız bayatlamıştır. Bu aşamadan sonra içine limon sıkmak veya şeker atmak da o kayıp aromayı geri getirmeye yetmez.

4. Yapraklar Gevrekliğini Kaybedip Nemlendiyse

Sağlıklı çay yaprakları kuru, hafif ve dokunduğunuzda çıtırdayan bir yapıya sahiptir. Eğer yapraklar birbirine yapışıyor, topaklanıyor ya da elinizde ezilmek yerine bükülüyorsa, ortamdaki nemi içine çekmiş demektir. Nemli çay, lezzet kaybının yanı sıra mikroorganizmalar için de açık bir davetiyedir.