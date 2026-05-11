Forza Horizon 6’nın çıkış öncesinde internete sızdırıldığına dair iddialar oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelen bilgilere göre yapımın oynanabilir sürümleri çeşitli platformlarda erişime açılmış durumda.

155 GB’LIK ŞİFRELENMEMİŞ VERİ PAKETİ

Sızıntı ve crack forumlarında yer alan paylaşımlara göre, Playground Games’in Steam üzerinde şifrelenmemiş şekilde yaklaşık 155 GB büyüklüğünde dosya deposu yayınladığı öne sürüldü. Bu dosyaların indirilebildiği ve oyunun çalıştırılabildiği iddia ediliyor.

OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİ VE PAYLAŞIMLAR

İddialara göre bazı kullanıcılar oyundan ekran görüntüleri paylaşırken, kısa oynanış videoları da YouTube gibi platformlara yüklendi. Bu durum, yapımın resmi çıkışından önce geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor.

BENZER BİR DURUM DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olayın Mart ayında da Death Stranding 2 için yaşandığı ve oyunun çıkışından kısa süre önce büyük boyutlu dosyaların şifreleme olmadan platforma yüklendiği hatırlatılıyor.

RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ BEKLENİYOR

Forza Horizon 6 ile ilgili sızıntı iddialarına ilişkin Playground Games tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyun, planlanan takvime göre 19 Mayıs’ta oyuncularla buluşacak.