Sony, son finans toplantısında PlayStation 6’nın (PS6) geleceğine dair stratejik bir sessizliği bozdu. Sony Başkanı ve CEO’su Hiroki Totoki, küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar ve özellikle bellek (RAM) maliyetlerindeki artış nedeniyle yeni nesil konsol konusunda aceleci davranmayacaklarının sinyalini verdi.

2027 KRİTİK BİR EŞİK Mİ

Totoki, özellikle 2027 mali yılına kadar bellek fiyatlarının yüksek seyretmesini beklediklerini ifade etti. Bu açıklama, PS6'nın beklenen "2027 veya 2028" çıkış tarihinin, piyasa koşullarına göre esneyebileceği şeklinde yorumlandı. CEO’nun, "Hangi fiyat seviyesinde sunacağımıza henüz karar vermedik" sözleri, Sony’nin kullanıcı tepkilerini ve üretim maliyetlerini dengelemeye çalıştığını gösteriyor.

30 GB RAM KAPIDA MI?

Sızıntılar, PS6'nın teknik özellikleriyle "donanımsal bir canavar" olacağını öne sürüyor:

PlayStation El Konsolu: 24 GB RAM beklentisi.

PlayStation 6: Yaklaşık 30 GB RAM ile devasa bir veri işleme gücü.

Bu yüksek bellek kapasitesi, oyunlardaki detay seviyesini ve yapay zeka entegrasyonunu uçuracak olsa da, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.

PS5 PRO VE PSSR TEKNOLOJİSİ ÖNCELİKLİ

Sony'nin açıklamaları, şirketin odağının hala PlayStation 5 ekosisteminde olduğunu kanıtlıyor. Özellikle PS5 Pro için geliştirilen PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi ve yapay zeka destekli kare oluşturma çalışmaları, mevcut neslin henüz "ununu eleyip eleğini asmadığını" gösteriyor.

Kaynak: Donanımhaber