Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Microsoft, kutulu oyun sahipliğini dijital çağa adapte edecek yeni özelliğini resmen tanıttı. Xbox One ve Xbox Series X konsollarındaki desteklenen fiziksel oyunlar, bir kez disk sürücüsüne takılıp çalıştırıldıktan sonra ilgili hesaba dijital kullanım hakkı olarak tanımlanacak.

TEST SÜRECİ 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Microsoft'un hazırladığı dönüştürme sistemi, ilk etapta 31 Ağustos tarihinde Xbox Insider kullanıcılarının erişimine açılacak. Test döneminin tamamlanmasının ardından özelliğin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor. Sistem kapsamında başlangıçta binlerce oyunun destekleneceği belirtilirken, hangi yapımların sürece dahil edileceğinde oyun yayıncılarının karar yetkisi bulunacak.

DİJİTAL LİSANS FİZİKSEL DİSKE BAĞLI KALACAK

Oluşturulan dijital lisans, fiziksel diskin kendisiyle ilişkilendirilerek çalışacak. Kullanıcılar dijital sürümü bir kez etkinleştirdikten sonra oyunu her açtıklarında diski konsola takmak zorunda kalmayacak. Ancak lisans diskten tamamen bağımsızlaşmayacak; kutulu disk başka bir Xbox hesabında kullanıldığında dijital sahiplik hakkı yeni hesaba aktarılabilecek. Bu yapı sayesinde ikinci el oyun satışı ve ödünç verme imkanı korunmuş olacak.

PLAY ANYWHERE VE BULUT DESTEĞİ GELİYOR

Sistem üzerinden dijitalleşen yapımlar, oyun özelinde sunulan desteğe göre Xbox Play Anywhere ile PC üzerinden oynanabilecek veya Xbox Cloud Gaming aracılığıyla bulut sistemine taşınabilecek. İlk aşamada Xbox 360 ve orijinal Xbox oyunları kapsama dahil edilmezken, doğrudan Xbox One ve Xbox Series X oyunlarına odaklanılacak.

XBOX HELIX PROJESİNE ZEMİN HAZIRLANIYOR

Söz konusu hamlenin, "Project Helix" kod adıyla bilinen ve tamamen dijital olması beklenen yeni nesil Xbox konsoluna hazırlık amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Kullanıcılar mevcut fiziksel kütüphanelerini dijitalleştirerek gelecekteki yeni donanımlara sorunsuz aktarabilecek. Diğer yandan rakip üretici Sony ise Ocak 2028 itibarıyla yeni PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini sonlandıracağını ve tamamen dijital dağıtıma geçeceğini duyurmuştu.