Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Haberin İçinden programında küresel ısınma, yeni salgın tehditleri ve Türkiye'yi bekleyen sağlık riskleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özellikle Afrika'da görülen yeni Ebola varyantına dikkat çeken Erbaş, yaklaşan Dünya Kupası'nın küresel insan hareketliliğini artıracağını ve bunun bazı bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

EBOLA ALARMI

Ebola virüsünün insanlık için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini belirten Erbaş, hastalığın ilk kez 1976 yılında Kongo'da tespit edildiğini hatırlattı. Ateş, bulantı, kusma, ishal ve kas ağrılarıyla başlayan hastalığın ilerleyen dönemlerde ciddi kanamalara neden olabildiğini ifade etti.

Virüsün farklı türleri bulunduğunu ve bazı varyantlarda ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini belirten Erbaş, Ebola'nın hava yoluyla değil, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla ve yakın temas sonucu bulaştığını vurguladı.

Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşanan iç çatışmalar ve sağlık altyapısındaki yetersizliklerin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını söyleyen Erbaş, uluslararası seyahatlerde sağlık kontrollerinin artırılması gerektiğini savundu.

"DÜNYA KUPASI SONRASI AVRUPA'DA VAKALAR GÖRÜLEBİLİR"

TGRT Haber'deki açıklamalarında yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle milyonlarca insanın farklı ülkeler arasında seyahat edeceğine dikkat çeken Erbaş, bu hareketliliğin bazı bulaşıcı hastalıkların yayılım riskini artırabileceğini ifade etti.

Gelecekte küresel ölçekte risk oluşturabilecek virüsler arasında Ebola, Hanta virüsü ve Lassa ateşini gösteren Erbaş, Türkiye'de de özellikle uluslararası havalimanlarında sağlık taramalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KÜRESEL ISINMA VE SİVRİSİNEK TEHLİKESİ

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte tropikal iklim kuşağının kuzeye doğru kaydığını belirten Erbaş, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sivrisinek kaynaklı hastalıkların daha sık görülebileceği uyarısında bulundu.

Sıtma, Batı Nil virüsü ve dang humması gibi hastalıkların risk oluşturabileceğini belirten Erbaş, halk arasında "Asya kaplan sivrisineği" olarak bilinen türün Türkiye'de yayılım gösterdiğini hatırlattı.

"PENCERELERİNİZE SİNEKLİK TAKTIRIN"

Vatandaşlara bireysel önlem çağrısında bulunan Erbaş, evlerde sineklik kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Kimyasal içerikli bazı sinek kovucuların bilinçsiz kullanımına karşı da uyaran Erbaş, doğal yöntemlerin tercih edilebileceğini belirterek karanfil yağı ve kekik yağının sivrisineklerden korunmada etkili alternatifler arasında yer aldığını söyledi.