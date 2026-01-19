Oytun Erbaş, Türk dizilerinin ve gündüz kuşağının aile kavramını yıprattığını belirtti. "Önceden kamera utanırdı, şimdi içine giriyor" diyen Erbaş, "RTÜK denetlemeli ve denetlenmelidir" dedi. Erbaş ayrıca erkek çocuklarının saçının uzatılmasına da karşı çıktı

"ŞİMDİ UTANMA KALMADI"

24 TV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Erbaş, Türk dizilerinin aile kavramını yıprattığını söyleyerek, "Toplumu artık dışarıdan yıkmaya gerek yok. İçeriden yıkılmaktadır. Onun için Türk dizileri denetlenmelidir. Eskiden hatırlıyor musun? Eskiden mesela şey olurdu, aile dizileri olurdu. Bizimkiler. Ben o dizide hiç kötü bir şey görmedim. Eskiden kötü sahnelerde kamera dönerdi, utanırdı. Şimdi utanmıyor, içine giriyor. Onun için RTÜK denetlenmelidir. RTÜK'ü birisi denetlemelidir. Herkes görevini yapsın." dedi.

"ERKEK ÇOCUĞUN SAÇINI UZATMAYACAKSIN"

Toplum ve aile erkek ile kadın kavramını çocuğuna yüklemeli. Bu doğduğun anda başlar. Erkek çocuğun testisi vardır. İngilizce de bu kavramın anlamı şahitlik etmektir. Kadın yumurtalıkları içerdedir ve görünmez. Erkek dedesiyle, amcasıyla beraberdir. Sevilir ama çok sevilmez. Çok fazla şımartılmaz. Çünkü dayanıklılık özellikleri taşır. Kavanoz açtırmak, pazarda poşet taşıtmak bunları yükler. Erkekler ağlamaz kavramı bir metafordur. Aslında ağlarlar. Kızlar ev kurar, saç tararlar ve çocuk bakımı yaparlar. Kadının erkekten en büyük farkı doğurmasıdır. LGBT'nin en büyük amacı doğurganlığı yok etmektir. Cinsel kimliğin yüklenmesi lazım. Erkek çocuğunun saçını uzatmayacaksınız. Keseceksiniz. İç organ eğitimi verilmeli.