TBMM, yasama faaliyetlerine oldukça yoğun ve radikal değişiklikler içeren bir gündemle geri dönüyor. Genel Kurul'un öncelikli gündem maddelerinden biri olan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", alkollü içki pazarından tarımsal mülkiyete kadar geniş bir alanı yeniden düzenleyecek.
İçki satışında yeni yasaklar geliyor: Her şey değişiyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2 Haziran Salı günü görüşülmeye başlanacak teklif, alkol markalarının logolarının iş yerlerinde kullanımını tamamen sonlandırırken saat 22.00'den sonraki içki satışı cezalarında yetkiyi mülki idare amirlerine devrediyor.
Yeni kanun teklifi, alkollü içki üreticilerinin ve markalarının kamusal alandaki ve satış noktalarındaki görünürlüğünü neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Yasalaşması beklenen maddelere göre, alkollü içki üreten, ithal eden veya pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem ya da bunları çağrıştıracak her türlü sözcük, şekil, resim ve harf kullanımına çok sıkı sınırlamalar getiriliyor. Bu ibareler artık iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, dolap ve raf gibi satış ünitelerinde ya da herhangi bir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak.
Düzenleme ile birlikte alkol sektöründeki pazarlama ve markalama stratejileri de yeniden şekillenecek. Buna göre, bira ve şarap gibi fermente alkollü içki markaları, rakı, viski, votka gibi distile alkollü içki markası olarak kullanılamayacak. Aynı şekilde distile içki markaları da fermente içki markası olarak tescil edilemeyecek veya pazarlanamayacak.
Yurt genelinde uygulanmakta olan 22.00 ile 06.00 saatleri arasındaki alkollü içki satış yasağına yönelik denetim ve yaptırım mekanizmasında da önemli bir yapısal değişikliğe gidiliyor. Yeni torba yasa teklifinin onaylanması halinde, yasak saatler arasında kural ihlali yapan işletmelere yönelik cezai yaptırımları uygulama yetkisi doğrudan vali ve kaymakamlar gibi mülki idare amirlerine devredilecek.
Düzenleme ile alkol markalarının tüketiciye doğrudan veya dolaylı şekilde tanıtımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende şekilde alkol satışına 616.308 TL'den 3.034.170 TL'ye kadar ceza gelebiliyor.
Haftanın öne çıkan torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Tarım alanlarının korunmasını amaçlayan bir diğer maddeyle, yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı ayni haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu adımla birlikte tarım topraklarının bölünmesinin ve amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Sektör temsilcileri ve esnaf tarafından yakından takip edilen kanun teklifinin, Salı günü başlayacak görüşmelerin ardından kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.