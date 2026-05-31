VESAM (Veri Saptama Merkezi) tarafından 09-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 1532 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son genel seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırma, seçmenin nabzını tuttu.
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak?
VESAM Veri Saptama Merkezi'nin Mayıs 2026 tarihli son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk tur ve ikinci tur dengeleri tamamen değişti. İşte liderlerin son oy oranları ve dikkat çeken detaylar!
Anket sonuçlarına göre çoklu adayların yarıştığı ilk turda, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,7 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 36,9 ile Erdoğan’ı yakından takip ediyor.
İlk turda diğer adayların oy dağılımı ise şu şekilde şekillendi:
Ümit Özdağ: yüzde 8,6
Selahattin Demirtaş: yüzde 5,1
Fatih Erbakan: yüzde 4,1
Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 3,6
Yarışın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel arasında geçeceği olası bir ikinci tur senaryosunda ise dengelerin tersine döndüğü görülüyor. İki adayın karşı karşıya geldiği simülasyonda, Özgür Özel yüzde 51,4 oy oranına ulaşarak yarışı önde tamamlıyor.
Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 48,6’da kalıyor. Bu sonuçlar, ilk turda diğer adaylara yönelen oyların ikinci turda büyük oranda muhalefet blokunda birleşme eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Seçim atmosferinin giderek ısındığı bu dönemde, kararsız seçmenlerin ve diğer partilerin alacağı pozisyonun kritik rol oynamaya devam edeceği öngörülüyor.