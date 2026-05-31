Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak?

Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak?

VESAM Veri Saptama Merkezi'nin Mayıs 2026 tarihli son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk tur ve ikinci tur dengeleri tamamen değişti. İşte liderlerin son oy oranları ve dikkat çeken detaylar!

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 1

VESAM (Veri Saptama Merkezi) tarafından 09-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 1532 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son genel seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırma, seçmenin nabzını tuttu.

1 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 2

Anket sonuçlarına göre çoklu adayların yarıştığı ilk turda, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,7 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 36,9 ile Erdoğan’ı yakından takip ediyor.

2 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 3

İlk turda diğer adayların oy dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

Ümit Özdağ: yüzde 8,6

Selahattin Demirtaş: yüzde 5,1

3 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 4

Fatih Erbakan: yüzde 4,1

Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 3,6

4 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 5

Yarışın sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel arasında geçeceği olası bir ikinci tur senaryosunda ise dengelerin tersine döndüğü görülüyor. İki adayın karşı karşıya geldiği simülasyonda, Özgür Özel yüzde 51,4 oy oranına ulaşarak yarışı önde tamamlıyor.

5 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 6

Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 48,6’da kalıyor. Bu sonuçlar, ilk turda diğer adaylara yönelen oyların ikinci turda büyük oranda muhalefet blokunda birleşme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

6 7
Bu anket Ankara'yı sallar: Bugün seçim olsa kim cumhurbaşkanı olacak? - Resim: 7

Seçim atmosferinin giderek ısındığı bu dönemde, kararsız seçmenlerin ve diğer partilerin alacağı pozisyonun kritik rol oynamaya devam edeceği öngörülüyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro