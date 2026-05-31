Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak yeni artış oranlarına çevrilmişken, bankacılık sektöründe de müşteri kapma yarışı hız kazandı.
Emekli maaş zammı öncesi promosyon yarışı kızıştı: İşte en yüksek veren banka
Emeklinin maaş zammı öncesi bankaların maaş promosyon tutarları değişti. Bankaların güncel promosyon tutarları yeniden sekillendi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Sözcü’de yer alan habere göre; portföylerini genişletmek isteyen bankalar, nakit promosyon tutarlarını güncellerken paketlerini düşük faizli kredi, fatura iadesi ve bonus gibi ek avantajlarla destekliyor.
Maaş aralıklarına ve belirlenen kriterlere göre değişiklik gösteren kampanyalarda, ek haklarla birlikte toplam finansal destek miktarı rekor seviyelere ulaştı.
Banka Banka Güncel Promosyon Tutarları
Türkiye Finans: Nakit promosyon, ödül ve bonus seçeneklerini bir araya getirerek emekli müşterilerine 32.000 TL’ye varan bir paket sunuyor.
ING: Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka, ek nakit kampanyalarıyla toplam avantajı 32.000 TL’ye kadar yükseltiyor.
Yapı Kredi: Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, ek koşulsuz seçeneklerin de dahil olduğu toplam 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sağlıyor.
Kuveyt Türk: Emekli maaş müşterileri için hazırladığı yeni dönem kampanyasında toplamda 27.500 TL’ye varan bir finansal destek imkanı tanıyor.
DenizBank: 12.000 TL’lik temel promosyon tutarına ek olarak; otomatik fatura talimatı ve ürün kullanımı gerçekleştiren emeklilere toplamda 27.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.
İş Bankası: Maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek imkanlarla toplamda 25.000 TL’ye ulaşan bir avantaj paketi hazırlıyor.
Garanti BBVA: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon hakkı tanırken, bonus fırsatlarıyla bu tutarı toplamda 25.000 TL seviyesine çıkarıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası): 36 ay boyunca maaş sözü veren emeklilere 12.000 TL ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL ödeme sunuyor.
Akbank: Maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, dönemsel ek hizmet ve fayda paketleriyle bu oranı yukarı taşıyor.
QNB: Emekli maaşını taşıyarak taahhüt veren müşterilerine bütçe desteği olarak 20.000 TL’ye varan promosyon seçeneği sağlıyor.
Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca ilk kez maaş alanlara özel faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına nakit iade ve ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi yan haklar sunuyor.
Halkbank: Maaş ödemelerini 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilere, maaş tutarlarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon desteği sağlıyor.
Bankalar arası rekabet sayesinde maaş taşıma ve promosyon alım işlemleri dijital kanallar üzerinden şubeye gitmeden de hızlıca gerçekleştirilebiliyor.
Tercih edilen bankanın uygulaması indirilerek "Müşteri Ol" seçeneği üzerinden veya mevcut hesap varsa "e-Devlet ile Maaş Taşıma" menüsünden başvuru yapılabilir.
e-Devlet platformuna giriş yapıldıktan sonra "Banka ve Adres Değişikliği" hizmeti aranarak maaş istenen banka ve şubeye kolayca taşınabilir. En yakın banka şubesine sadece T.C. kimlik kartı ile gidilerek işlem dakikalar içinde başlatılabilir.
Promosyondan yararlanmanın temel şartı, emekli maaşının 3 yıl (36 ay) boyunca aynı bankadan alınacağının taahhüt edilmesidir. Bu sözleşme dijitalde onay kutucuğu işaretlenerek, şubede ise imza atılarak onaylanır.
Bankaların sunduğu yalın nakit promosyonlar doğrudan hesaba aktarılır. Ancak en yüksek limitlere ulaşmak için en az 2 veya 3 adet otomatik fatura talimatı vermek, kredi kartını aktif kullanmak veya bir yakınını bankaya davet etmek gibi ek şartların yerine getirilmesi gerekebilir.
Maaş taşıma işlemi onaylandıktan sonra, yeni bankadan alınacak ilk maaş ödemesini takip eden birkaç iş günü içinde promosyon tutarı nakit olarak hesaba aktarılır.
Mevcut bankasıyla olan 3 yıllık sözleşme süresi henüz dolmamış olan emekliler de diledikleri an banka değişikliği yapabilirler. Bu durumda mevcut banka, taahhüdün kalan süresini (kullanılmayan günlerin oranına göre) hesaplayarak "kıstelyevm" adı verilen bir iade talep eder. Kalan sürenin iade tutarı ödendikten sonra, maaş daha yüksek promosyon sunan yeni bankaya hemen taşınabilir.