Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımız 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları
Türkiye ile Kuzey Makedonya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası öncesi yarın oynanacak karşılaşma öncesi ayrıntıları sizler için derledik. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Dev turnuvada ilk maçına 14 Haziran TSİ 07.00'de Avustralya ile çıkacak olan Türkiye, öncesinde ise 2 hazırlık maçına çıkacak. İlk müsabakamız yarın K. Makedonya ile oynanacak. Diğer karşılaşma ise 7 Haziran'da Venezuela karşısında olacak.
Yarın 20.30'da başlayacak olan müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Luis Munuera yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE-K. MAKEDONYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
İki ülke bugüne kadar 8 kez karşılaştı; milliler 5 galibiyet, Kuzey Makedonya 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Milliler, toplamda 649 maçta 257 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde etti. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milliler, 31 maçta 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER
Kuzey Makedonya, Dünya Kupası elemelerinde 3. sırada tamamladı ve play-off’ta Danimarka’ya 4-0 yenilerek turnuvaya katılamadı. Kadroda Türkiye’den Enis Bardhi, Darko Churlinov, Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov gibi tanıdık isimler de yer alıyor.
MONTELLA'NIN 11'İ NETLEŞİYOR
A Milli Takım, 1697 gün aradan sonra Kadıköy’de maç yapacak; son karşılaşma 2021’de Norveç ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Öte yandan yarınki müsabaka ile alakalı Montella'nın kadro tercihi de merak konusu oldu. İtalyan Teknik Direktörün sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de netleşiyor.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz
K. Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Rastoder, Elmas