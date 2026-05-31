Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları

Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları

Türkiye ile Kuzey Makedonya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası öncesi yarın oynanacak karşılaşma öncesi ayrıntıları sizler için derledik. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 1

Tarihi bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımız 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

1 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 2

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek.

2 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 3

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Dev turnuvada ilk maçına 14 Haziran TSİ 07.00'de Avustralya ile çıkacak olan Türkiye, öncesinde ise 2 hazırlık maçına çıkacak. İlk müsabakamız yarın K. Makedonya ile oynanacak. Diğer karşılaşma ise 7 Haziran'da Venezuela karşısında olacak.

3 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 4

Yarın 20.30'da başlayacak olan müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Luis Munuera yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

4 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 5

TÜRKİYE-K. MAKEDONYA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki ülke bugüne kadar 8 kez karşılaştı; milliler 5 galibiyet, Kuzey Makedonya 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Milliler, toplamda 649 maçta 257 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik elde etti. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milliler, 31 maçta 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

5 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 6

KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER

Kuzey Makedonya, Dünya Kupası elemelerinde 3. sırada tamamladı ve play-off’ta Danimarka’ya 4-0 yenilerek turnuvaya katılamadı. Kadroda Türkiye’den Enis Bardhi, Darko Churlinov, Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov gibi tanıdık isimler de yer alıyor.

6 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 7

MONTELLA'NIN 11'İ NETLEŞİYOR

A Milli Takım, 1697 gün aradan sonra Kadıköy’de maç yapacak; son karşılaşma 2021’de Norveç ile 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Öte yandan yarınki müsabaka ile alakalı Montella'nın kadro tercihi de merak konusu oldu. İtalyan Teknik Direktörün sahaya sürmesi beklenen ilk 11'de netleşiyor.

7 8
Türkiye-K. Makedonya maçı: Montella'nın ilk 11'i ve karşılaşmanın detayları - Resim: 8

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Yunus, Aral, Deniz

K. Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Rastoder, Elmas

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro