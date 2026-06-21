Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Turnuvaya Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı sürpriz beraberlikle başlayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, ikinci maçta ise adeta fırtına gibi esti.

Maçın ilk yarım saatinde skoru 3-0'a getiren İspanya, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalan Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

YAMAL SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya büyük bir baskıyla başlayan İspanya, aradığı golü 10. dakikada buldu.

İlk kez Dünya Kupası'nda ilk 11'de sahaya çıkan Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal'ın yerden çevirdiği topu ağlara göndererek turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

OYARZABAL ŞOV YAPTI

İlk golün asistini yapan Mikel Oyarzabal, kısa süre sonra bu kez skora doğrudan etki etti.

29 yaşındaki golcü futbolcu, 21 ve 24. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı ve karşılaşmanın erken bölümünde fişi çekti.

İlk maçta Yeşil Burun Adaları karşısında etkisiz kalan tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan karşısında kariyerinin en dikkat çekici Dünya Kupası performanslarından birine imza attı.

İSPANYA DURMADI

İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran İspanya, ikinci yarıya da golle başladı.

46. dakikada Marc Cucurella'nın şutunda topun Hassan Altambakti'ye çarpıp ağlara gitmesiyle skor 4-0'a geldi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİLER

Yeşil Burun Adaları karşısındaki puan kaybının ardından eleştirilen İspanya, Suudi Arabistan galibiyetiyle rakiplerine gözdağı verdi.