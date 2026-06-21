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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalan İspanya, Suudi Arabistan karşısında ise maça fırtına gibi başladı.

İlk yarım saatlik bölümde rakibi karşısında 3-0'lık üstünlük kuran İspanya'da maçın yıldızı Mikel Oyarzabal oldu.

3 GOL KATKISIYLA MAÇIN FİŞİNİ ERKEN ÇEKTİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Lamine Yamal'ın attığı golde asist yapan Oyarzabal, kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı.

29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 21 ve 24. dakikalarda üst üste ağları havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Böylece İspanya, ilk maçta yaşadığı puan kaybının ardından ikinci karşılaşmada erken bir üstünlük yakaladı.

İLK MAÇTAKİ TARİHİ İSTATİSTİĞİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Oyarzabal'ın performansını daha da dikkat çekici kılan ise ilk maçta ortaya çıkan sıra dışı istatistik oldu.

Opta verilerine göre; Mikel Oyarzabal, Yeşil Burun Adaları karşılaşmasının ilk 30 dakikalık bölümünde topa hiç dokunmayan ilk Dünya Kupası oyuncusu olarak kayıtlara geçmişti. Yıldız futbolcu, bu kötü istatistiğini Suudi Arabistan karşısında tersine çevirdi.

Oyarzabal, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk 30 dakikasında üç gole doğrudan katkı sağlayan üçüncü oyuncu oldu.