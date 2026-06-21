Türk futbolunun simge isimlerinden olan eski A Milli Takım ve Galatasaray çalıştırıcısı Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hedef alan söylemlerine karşılık verdi. Deneyimli teknik adam, böyle bir günde kendisini savunacak durumda olmadığını, sözlerinin başka yerlere çekilmesini istemediğini ifade etti.
Fatih Terim'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt
Eski A Milli Takım ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi.Kaynak: Diğer
Ne konuşulduğunun gayet net ortada olduğunu dile getiren Terim, mesajlarının tüm ülke tarafından eksiksiz ve tamamen doğru anlaşıldığını söyledi. Yarım asırdan uzun süredir Türk futbolunun tam göbeğinde yer aldığını vurgulayan tecrübeli hoca, bu kadar uzun bir geçmişin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.
Fatih Terim, dijital dünyada kendi adıyla açtığı kanalda yayınlanan Dünya Kupası özel yayınında, ay-yıldızlı ekibin turnuvaya erken vedasını masaya yatırırken Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine de sert yanıtlar gönderdi.
Deneyimli futbol adamı, asıl vaktin Türk futbolunun kronikleşen problemlerine kafa yorarak harcanması gerektiğini ve bu tarz polemiklerle zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı. Mevcut durumun analiz edilmesi, gelecekte nelerin yapılması gerektiği gibi daha büyük vizyonlara odaklanılmasını öneren Terim, bu küçük tartışmaların geride bırakılmasını istedi.
PARAGUAY YENİLGİSİNE DAİR ANALİZLER
Milli takımın Paraguay mağlubiyetiyle ikinci grup müsabakaları sonunda turnuvadan elenmesini değerlendiren Terim, rakibe yönelik planlamaların yapılabileceğini ancak asıl belirleyici unsurun kendi oyun karakterimiz olduğunu aktardı.
Karşılaşmanın hemen başında kalelerinde gol görmenin takımı mental bir çöküşe sürüklediğini ifade eden tecrübeli hoca, futbolcuların kabiliyetlerini kaybetmeyeceğini, yalnızca öz güven kaybı yaşayabileceklerini belirtti. Bu tür psikolojik baskıların oyuncuların zihninde soru işaretleri yarattığını dile getiren Terim, yetenekli isimlerin sadece stressiz ortamlarda gerçek potansiyellerini yansıtabileceğini, üzerlerindeki yükün ise hata yapma riskini artırdığını vurguladı.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI NEYDİ?
Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş ve Fatih Terim’in milli takıma yönelik gerçekleştirdiği analizlerin hatırlatılması üzerine çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
Şenol Güneş'e desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini ve kendisiyle görüştüğünü belirten TFF Başkanı, Fatih Terim'i ise aramaya gerek duymadığını söyledi. Terim'in açıklamalarının genel hatlarına teşekkür etse de kendisine verilen unvanın sorumluluğuna değinen Hacıosmanoğlu, tecrübeli çalıştırıcının konuşmasını bu lakaba yakışır bir asaletle noktalamasını beklediğini ifade etti. Ortaya atılan kapalı ifadeleri ve gelecekte hesap sorulacağına dair söylemleri sert bir dille eleştiren başkan, bu tavrın Terim'in futbol bilgeliğiyle bağdaşmadığını, federasyonun ya da takımın bir hesap sorma yeri olmadığını belirterek durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Futbolcuların kendisini her daim bir abi olarak görmelerini arzuladığını dile getiren Hacıosmanoğlu, dışarıdan gelecek olumsuz niyetli eleştirilere en güzel yanıtı oyuncuların sahada vereceğini belirtti. Yönetimsel olarak kendi hatalarının da olabileceğini kabul eden başkan, yapıcı eleştirilere saygı duyduklarını ve her konuyu şeffafça değerlendirdiklerini söyledi.
Turnuva sürecinde takıma destek olunması çağrısında bulunan Hacıosmanoğlu, başarısızlık durumunda faturayı kendisi dahil herkesin ödeyebileceğini ancak öncelikle kalan maçların kazanılmasına odaklanılması gerektiğini savundu. Gruptaki diğer sürpriz sonuçları örnek göstererek çocuklara olan inancının tam olduğunu ve sahada gereken cevabın verileceğini vurgulayan TFF Başkanı, turnuvanın başındaki bu kaybın bir bakıma erken bir uyarı niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.
FATİH TERİM TURNUVANIN BAŞINDA NE SÖYLEMİŞTİ?
YouTube'da içerik üretmeye başlayan Fatih Terim, mecradaki ilk analiz videosunda milli ekibin Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyi yorumlamış ve kamuoyundan turnuva süresince daha sabırlı, anlayışlı ve yapıcı olmalarını rica etmiş, hataların abartılarak takımın yıpratılmamasını talep etmişti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da doğrudan Terim'in bu yapıcı görünüp sonradan hesap sorma imasında bulunan ifadelerini hedef almıştı.