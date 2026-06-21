Fatih Terim'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt

Şenol Güneş'e desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini ve kendisiyle görüştüğünü belirten TFF Başkanı, Fatih Terim'i ise aramaya gerek duymadığını söyledi. Terim'in açıklamalarının genel hatlarına teşekkür etse de kendisine verilen unvanın sorumluluğuna değinen Hacıosmanoğlu, tecrübeli çalıştırıcının konuşmasını bu lakaba yakışır bir asaletle noktalamasını beklediğini ifade etti. Ortaya atılan kapalı ifadeleri ve gelecekte hesap sorulacağına dair söylemleri sert bir dille eleştiren başkan, bu tavrın Terim'in futbol bilgeliğiyle bağdaşmadığını, federasyonun ya da takımın bir hesap sorma yeri olmadığını belirterek durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.