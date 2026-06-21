Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı

Türkiye’nin istihdam haritasını çıkaran ve çalışan memnuniyetini mercek altına alan dev çalışmada; tekstilden savunma sanayisine, otomotivden ağır sanayiye kadar ekonominin lokomotifi olan dev markalar kalitelerini tescilledi. Çalışanına değer veren, iş yeri kültürünü ve çalışan mutluluğunu merkeze alan lider şirketlerin yer aldığı listenin ilk detayları paylaşıldı.