Türkiye’nin istihdam haritasını çıkaran ve çalışan memnuniyetini mercek altına alan dev çalışmada; tekstilden savunma sanayisine, otomotivden ağır sanayiye kadar ekonominin lokomotifi olan dev markalar kalitelerini tescilledi. Çalışanına değer veren, iş yeri kültürünü ve çalışan mutluluğunu merkeze alan lider şirketlerin yer aldığı listenin ilk detayları paylaşıldı.
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı
Küresel araştırma şirketi Statista ve Forbes Türkiye ortaklığıyla hazırlanan, uluslararası markaların da yer aldığı "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026" listesi yayımlandı. Hangi şirketler çalışanların gözdesi oldu? Türkiye'nin en iyi iş veren şirketi hangisi? İşte ayrıntılar...Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
1 12
Forbes Türkiye ve Statista iş birliğiyle hazırlanan, yerli markaların adeta damga vurduğu "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinin öne çıkanları:
2 12
10. Bosch | Çalışan Sayısı: 10000-49999
3 12
9. Toyota | Çalışan Sayısı: 5000-9999
4 12
8. Kiğılı | Çalışan Sayısı: 250+
5 12
7. Baykar | Çalışan Sayısı: 5000-9999
6 12
6. Uludağ İçecek | Çalışan Sayısı: 250-999
7 12
5. Mercedes | Çalışan Sayısı: 1000-4999
8 12
4. Mavi | Çalışan Sayısı: 5000-9999
9 12
3. Beymen Group | Çalışan Sayısı: 1000-4999
10 12
2. Tüpraş | Çalışan Sayısı: 5000-9999
11 12
1. Borusan Boru | Çalışan Sayısı: 1000-4999
12 12