Yeniçağ Gazetesi
21 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı

Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı

Küresel araştırma şirketi Statista ve Forbes Türkiye ortaklığıyla hazırlanan, uluslararası markaların da yer aldığı "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2026" listesi yayımlandı. Hangi şirketler çalışanların gözdesi oldu? Türkiye'nin en iyi iş veren şirketi hangisi? İşte ayrıntılar...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

Türkiye’nin istihdam haritasını çıkaran ve çalışan memnuniyetini mercek altına alan dev çalışmada; tekstilden savunma sanayisine, otomotivden ağır sanayiye kadar ekonominin lokomotifi olan dev markalar kalitelerini tescilledi. Çalışanına değer veren, iş yeri kültürünü ve çalışan mutluluğunu merkeze alan lider şirketlerin yer aldığı listenin ilk detayları paylaşıldı.

1 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

Forbes Türkiye ve Statista iş birliğiyle hazırlanan, yerli markaların adeta damga vurduğu "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" listesinin öne çıkanları:

2 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

10. Bosch | Çalışan Sayısı: 10000-49999

3 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

9. Toyota | Çalışan Sayısı: 5000-9999

4 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 5

8. Kiğılı | Çalışan Sayısı: 250+

5 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 6

7. Baykar | Çalışan Sayısı: 5000-9999

6 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 7

6. Uludağ İçecek | Çalışan Sayısı: 250-999

7 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 8

5. Mercedes | Çalışan Sayısı: 1000-4999

8 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 9

4. Mavi | Çalışan Sayısı: 5000-9999

9 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 10

3. Beymen Group | Çalışan Sayısı: 1000-4999

10 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 11

2. Tüpraş | Çalışan Sayısı: 5000-9999

11 12
Forbes Türkiye'nin en iyi işverenleri 2026 listesini duyurdu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 12

1. Borusan Boru | Çalışan Sayısı: 1000-4999

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro