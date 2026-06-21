Uzak Doğu'nun ekonomik ve teknolojik lideri Japonya, neredeyse yarım asır sonra yabancı uyruklulara yönelik vize ve ikamet harçlarında tarihi bir fiyat artışına gidileceğini resmen duyurdu. Japon yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya kabinesinin cuma günü onayladığı yasal değişiklik, önümüzdeki aydan itibaren yani 1 Temmuz 2026 ve sonrasında yapılacak tüm vize başvurularını doğrudan etkileyecek.
Japonya'dan 48 yıl sonra tarihi vize zammı: Fiyatlar 5 katına çıktı
Japonya hükümeti, tam 1978 yılından beri dokunmadığı vize ücret tarifesini radikal bir kararla güncelledi. Kabinenin onayladığı yeni sisteme göre tek girişli vize ücreti 3 bin yenden 15 bin yene fırlayarak tam 5 kat birden arttı. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi cuma günü düzenlediği basın toplantısında zammın gerekçesini savunurken, "Mevcut vize ücreti en son 1978'de belirlenmişti. O zamandan beri küresel ölçekte yaşanan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarını yansıtmak üzere artık bu ücreti güncellemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
Motegi, kararın yabancı turizmi üzerinde ani bir olumsuz etki yaratmasını beklemediklerini de sözlerine ekledi.
Kalıcı İkamet Ücreti Uçtu: Tam 20 Kat Artış
Geçen ay Japon parlamentosunun onayından geçen ve hükümete göçmenlikle ilgili ücretleri artırma yetkisi veren yasa uyarınca gerçekleştirilen bu zamlar, sadece turist vizeleriyle sınırlı kalmıyor. Ülkede uzun süreli kalmayı planlayan yabancıları çok daha büyük mali yükler bekliyor. J
apan Times ve Nippon kaynaklı haberlere göre; ikamet statüsü değişiklikleri, vize süresi uzatmaları ve kalıcı oturma izni başvuruları için yasal üst sınırlar akılalmaz derecede yukarı çekildi
Hükümetin önerisine göre, başvuru türüne bağlı olarak ikamet statüsü değişiklikleri ve kalış süresi uzatma ücretleri 10 bin yen ile 70 bin yen (yaklaşık 20 bin 160 TL) arasına çıkarılacak. Asıl büyük şok ise kalıcı ikamet (Green Card muadili) başvurularında yaşanacak.
Mevcutta 10 bin yen olan kalıcı ikamet başvuru harcı, tam 20 kat artışla 200 bin yene (yaklaşık 57 bin 600 TL) fırlayacak. Yetkililer, bu kapsamlı düzenlemeleri Mart 2027’de sona erecek mali yıl bitmeden tamamen yürürlüğe koymayı hedefliyor.
Elde Edilen Ek Gelir Göçmen Kontrolüne Harcanacak
Japon hükümet yetkilleri, vize ücretlerini artırarak elde edecekleri ek gelirlerin nereye harcanacağını da şeffaflıkla paylaştı. Buna göre toplanan paralar; giderek artan yabancı nüfusun yönetimi, göçmenlik işlemlerinin dijitalleştirilerek desteklenmesi, ülkedeki Japonca eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve en önemlisi vize süresini aşan (kaçak durumdaki) kişilere yönelik denetimlerin ve önlemlerin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.
Hükümet verilerine göre Japonya'daki yabancı uyruklu nüfus 2025 yılı sonunda 4,13 milyon kişiye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmış durumda.
Tokyo yönetimi, bu zamlarla birlikte göçmenlik masraflarını, vize harçlarının çok daha yüksek olduğu diğer gelişmiş batılı ekonomilerin standartlarına yaklaştırmış olacaklarını savunuyor.