Japonya'dan 48 yıl sonra tarihi vize zammı: Fiyatlar 5 katına çıktı

Uzak Doğu'nun ekonomik ve teknolojik lideri Japonya, neredeyse yarım asır sonra yabancı uyruklulara yönelik vize ve ikamet harçlarında tarihi bir fiyat artışına gidileceğini resmen duyurdu. Japon yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya kabinesinin cuma günü onayladığı yasal değişiklik, önümüzdeki aydan itibaren yani 1 Temmuz 2026 ve sonrasında yapılacak tüm vize başvurularını doğrudan etkileyecek.