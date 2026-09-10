Renault ve Geely ortaklığındaki Horse Powertrain, SUV ve pickup gibi zorlu arazi araçları için özel olarak tasarladığı Horse B20 kodlu su geçirmez motorunu resmi olarak tanıttı. Gelişmiş izolasyon teknolojisine sahip 2.0 litrelik dört silindirli turbo benzinli ünite, IPX8 su geçirmezlik standartlarına tam uyum sağlıyor.

SENSÖRLER SUYU ALGILAYIP SİSTEMİ DEVREYE SOKUYOR

Horse B20, zorlu arazi şartlarıyla mücadele edebilmek adına yüksek teknolojili bir donanım mimarisinden yararlanıyor. IPX8 dereceli elektronik bileşenler ve sensörler yardımıyla çalışma ortamını anlık olarak takip eden motor, suya tamamen batıldığında otomatik olarak kontrol sistemini devreye sokuyor. Sistem; gaz tepkilerini ayarlayıp gücü sınırlandırarak motorun suda boğulmasının önüne geçiyor. Motor ile şanzıman arasına yerleştirilen özel sızdırmazlık elemanları ve torsiyonel titreşim damperleri de suyun içeri sızmasını engelliyor.

45 derecelik dik tırmanışlarda bile tam yük altında kararlı güç sunabilen ünite, "Tam aktif çift soğutma sistemi" sayesinde yüksek sıcaklıklı ortamlarda ideal çalışma ısısını koruyor.

%48.4 TERMAL VERİMLİLİK İLE ZİRVEYE OYNUYOR

Sadece 130 kg ağırlığındaki Horse B20 motoru; HEV (tam hibrit), PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve EREV (menzil uzatıcılı) sistemler için özel olarak geliştirildi. Direkt enjeksiyonlu turbo motor, tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 190 ile 252 hp güç ve 300 Nm ile 380 Nm tork üretebiliyor. Miller döngüsü, yüksek basınçlı enjektörler ve özel tasarlanmış piston yapısı sayesinde yakıt-hava karışımını zirve noktada sıkıştıran motor, %48.4 fren termal verimliliğine (BTE) ulaşmayı başarıyor.

Alüminyum blok, entegre egzoz manifoldu, basitleştirilmiş denge mili ve değişken debili yağ pompasıyla desteklenen mimari; titreşim, gürültü ve sürtünme seviyelerini en alt seviyeye indiriyor. Su geçirmezlik teknolojisi Geely Galaxy Cruiser 700 modelinde 3 vitesli akıllı hibrit şanzımanla sergilenirken, Horse B20 ünitesinin arazi aracı pazarındaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.