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Kaynak: DHA

Olay, 23 Eylül sabahı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi.

Çalışır durumdaki otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Yitkin ve Aktunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EGZOZDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Yapılan incelemelerde Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un, egzozdan araç içine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verildi.

ÖNCEDEN TESPİT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olması, insan duyularıyla fark edilmesini imkansız hale getiriyor. Ancak egzoz gazı sızıntısına karşı önceden önlem alınabiliyor.

Araç içerisinde kullanılabilen taşınabilir karbonmonoksit dedektörleri olası bir sızıntının fark edilmesine yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra renk değiştiren indikatör kartlar da karbonmonoksit tehlikesine karşı kullanılabilecek yöntemler arasında yer alıyor.

Araçların egzoz sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakımlarının aksatılmaması da olası sızıntıların önceden belirlenmesi açısından önem taşıyor.