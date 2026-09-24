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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çorum’da internet siteleri üzerinden araçlarını satmak için ilan yayınlayan vatandaşları hedef alan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini alıcı ve “noter görevlisi” olarak tanıtan şüphelilerin, “güvenli ödeme” sistemi üzerinden kapora göndereceklerini söyleyerek vatandaşları hileli yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı için ilan veren vatandaşları arayan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

“GÜVENLİ ÖDEME” YÖNTEMİYLE KANDIRDILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin, ilan sahiplerine araç için “güvenli ödeme” yöntemiyle kapora göndereceklerini söyledikleri belirlendi.

Daha sonra kendisini noter olarak tanıtan şüphelilerin, çeşitli hileli yöntemlerle vatandaşları kandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle 55 ilde nitelikli kapora dolandırıcılığı olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çorum merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. tutuklandı. Şüphelilerden K.Ç., B.Ç. ve Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.