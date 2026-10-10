Kaynak: DHA

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak’ın kesiştiği kavşakta oldu. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed Emin Kutaş, için düzenlenen cenaze törenine; ailesi, arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Muhammed Emin Kutaş'ın cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü M.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.