Eskişehir’de elektrikli bisiklet kullanan 9 yaşındaki çocuk geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Çağlayanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrikli bisikletle ilerleyen Ömer Çelik (9), yoldaki otopark rampasına takılarak kontrolünü kaybetti ve yere savruldu.

Kaza sırasında bisikletin gidonunun çocuğun göğsüne saplandığı ve ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve çok miktarda kan kaybettiği belirtilen çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ömer Çelik kurtarılamadı.

Mahalle sakinleri ise kazaların sık yaşandığını belirterek bozuk yolların onarılması gerektiğini ifade etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.