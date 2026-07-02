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Kaynak: DHA

Batman'da, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Üçyol mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'Mailo' ile arama yapıldı. Aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 38 parça halinde 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.