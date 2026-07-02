Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe)

Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe)

Son günlerde düşüş eğiliminde olan ve 6 bin lira sınırının altına gerileyen gram altında, yükseliş başladı. ABD-İran arasındaki olumlu gelişmeler ve piyasa baskısının azalması altını yukarı yöne çekti. İşte gam, çeyrek, yarım ve tam altın; bilezik fiyatları...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 1

Altın yatırımcılarının yüzünü güldüren haber gelmeye başladı. Tarihi çöküşün ardından tekrar yükselişe geçen altında gram fiyatı yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı.

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Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 2

İşte 2 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

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Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 3

Gram altın
Alış: 6 bin 91 lira
Satış: 6 bin 92 lira

3 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 4

Çeyrek altın
Alış: 9 bin 947 lira
Satış: 10 bin 64 lira

4 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 5

Yarım altın
Alış: 19 bin 875 lira
Satış: 20 bin 84 lira

5 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 6

Tam altın
Alış: 39 bin 404 lira
Satış: 40 bin 193 lira

6 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 7

Cumhuriyet altın
Alış: 39 bin 623 lira
Satış: 40 bin 39 lira

7 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 8

22 Ayar bilezik gramı
Alış: 5 bin 544 lira
Satış: 5 bin 597 lira

8 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 9

14 Ayar altın gramı:
Alış: 3 bin 321 lira
Satış: 4 bin 486 lira

9 10
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe) - Resim: 10

18 Ayar altın gramı:
Alış: 4 bin 444 lira
Satış: 4 bin 444 lira

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