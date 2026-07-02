Altın yatırımcılarının yüzünü güldüren haber gelmeye başladı. Tarihi çöküşün ardından tekrar yükselişe geçen altında gram fiyatı yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı.
Altın fırladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (2 Temmuz Perşembe)
Son günlerde düşüş eğiliminde olan ve 6 bin lira sınırının altına gerileyen gram altında, yükseliş başladı. ABD-İran arasındaki olumlu gelişmeler ve piyasa baskısının azalması altını yukarı yöne çekti. İşte gam, çeyrek, yarım ve tam altın; bilezik fiyatları...Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
1 10
İşte 2 Temmuz Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları
2 10
Gram altın
Alış: 6 bin 91 lira
Satış: 6 bin 92 lira
3 10
Çeyrek altın
Alış: 9 bin 947 lira
Satış: 10 bin 64 lira
4 10
Yarım altın
Alış: 19 bin 875 lira
Satış: 20 bin 84 lira
5 10
Tam altın
Alış: 39 bin 404 lira
Satış: 40 bin 193 lira
6 10
Cumhuriyet altın
Alış: 39 bin 623 lira
Satış: 40 bin 39 lira
7 10
22 Ayar bilezik gramı
Alış: 5 bin 544 lira
Satış: 5 bin 597 lira
8 10
14 Ayar altın gramı:
Alış: 3 bin 321 lira
Satış: 4 bin 486 lira
9 10
18 Ayar altın gramı:
Alış: 4 bin 444 lira
Satış: 4 bin 444 lira
10 10