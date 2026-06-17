Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan arama sırasında narkotik köpeği Naz, bir valize tepki verdi. Polis, Naz'ın tepki verdiği valizi söktü. İçinde gizlenen 1 kilo 725 gram eroini buldu. E.Ö. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan E.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik köpeği Naz affetmedi: Valizdeki zulayı patlattı
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Erzincan'da durdurulan otobüste arama yapıldı. Valize gizlenen 1 kilo 725 gram eroini narkotik köpeği 'Naz' buldu.
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