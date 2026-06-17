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Kaynak: DHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan arama sırasında narkotik köpeği Naz, bir valize tepki verdi. Polis, Naz'ın tepki verdiği valizi söktü. İçinde gizlenen 1 kilo 725 gram eroini buldu. E.Ö. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan E.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.