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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Araç kayıtlarında motosikletler otomobilleri geride bırakırken, yerli otomobil TOGG en çok tercih edilen 3. marka olarak pazar payını güçlendirdi. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bin 396’ya ulaştı.

Türkiye genelinde motorlu kara taşıtları piyasasının Temmuz 2026 performansı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan güncel verilere göre, taşıt satışlarında aylık bazda toparlanma görülürken, yıllık bazda daralma devam etti. Özellikle motosiklet satışlarındaki kesintisiz yükseliş ve elektrikli/hibrit araçlara olan ilginin artması piyasanın dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

TEMMUZ AYINDA ZİRVE MOTOSİKLETİN

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 adet taşıtın dağılımına bakıldığında, iki tekerlekli araçların pazarı domine ettiği görüldü.

Motosiklet: Yüzde 48,1

Otomobil: Yüzde 38,0

Kamyonet: Yüzde 9,4

Kamyon, Traktör ve Diğerleri: Yüzde 4,5 (Kamyon yüzde 1,9, traktör yüzde 1,6, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,3, özel amaçlı yüzde 0,1)

AYLIK BAZDA YÜKSELİŞ, YILLIK BAZDA DARALMA

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Haziran ayına kıyasla yüzde 6,6 oranında artış gösterdi. Aylık bazda en dikkat çekici artışlar otobüs (yüzde 39,5) ve kamyonda (yüzde 34,5) yaşanırken, otomobilde yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 3,7'lik yükseliş kaydedildi.

Ancak tabloya yıllık bazda bakıldığında; Temmuz 2026'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. Yıllık bazdaki en sert düşüşler özel amaçlı taşıtlar (yüzde 49,1), kamyonet (yüzde 30,3) ve otomobil (yüzde 26,0) gruplarında yaşandı.

İKİNCİ ELDE 907 BİN ARAÇ EL DEĞİŞTİRDİ

Sıfır araç piyasasındaki daralmaya karşın ikinci el piyasasında hareketlilik sürdü. Temmuz ayında toplam 907 bin 846 adet taşıtın devri yapıldı. El değiştiren araçların yüzde 64,8'ini otomobiller oluştururken, onu yüzde 14,2 ile kamyonetler ve yüzde 13,7 ile motosikletler takip etti.

SIFIR OTOMOBİLDE RENAULT LİDER, TOGG İLK ÜÇTE

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 78 bin 761 adet otomobilin marka dağılımında zirve yarışı kızıştı. Renault pazar liderliğini korurken, yerli otomobil TOGG'un güçlü performansı dikkat çekti.

Renault: Yüzde 11,2

Fiat: Yüzde 8,3

TOGG: Yüzde 8,2

Hyundai: Yüzde 8,0

Volkswagen: Yüzde 7,9

Toyota: Yüzde 6,8

(Diğer öne çıkan markalar: Skoda yüzde 5,4, Citroen yüzde 5,2, Peugeot yüzde 4,7, Mercedes-Benz yüzde 3,9)

YILIN İLK 7 AYI: HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ÇAĞI BÜYÜYOR

Ocak-Temmuz 2026 dönemini kapsayan 7 aylık süreçte toplam 1 milyon 170 bin 247 adet taşıtın kaydı yapılırken, 35 bin 336 taşıtın kaydı silindi. Trafikteki net araç artışı 1 milyon 134 bin 911 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin yakıt ve renk tercihleri ise tüketici alışkanlıklarındaki değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

Geleneksel benzinli araçlar yüzde 41,0 ile ilk sırada yer alsa da, hibrit (yüzde 31,8) ve elektrikli (yüzde 18,0) araçların toplam payının yüzde 50'ye dayanması pazarın dönüşümünü kanıtladı. Dizel araçların payı ise yüzde 8,1'de kaldı.

Yeni otomobillerde tüketicilerin vazgeçilmezi yine gri (%41,6) oldu. Griyi, beyaz (yüzde 25,7) ve siyah (yüzde 11,9) takip etti.

Yüksek vergi dilimleri ve yakıt maliyetleri nedeniyle tüketicilerin yüzde 31,8'i 1300 cc ve altı, yüzde 16,2'si ise 1401-1500 cc motor hacmine sahip otomobilleri tercih etti.