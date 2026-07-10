Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanma yaşadı.

Kaza, Siirt Gençlik Merkezi civarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada, motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinde sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.