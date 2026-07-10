Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

BAŞAK DİZER TATLITUĞ 5 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı kulis bilgisine göre, Başak Dizer Tatlıtuğ’un beş aylık hamile olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ünlü çift, ailelerini büyütmek için gün sayıyor.