2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Çiftten şimdi ise ikinci çocuk heyecanı yaşadıkları yönünde bir iddia gündeme geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edilirken, bebeklerinin cinsiyeti de ortaya çıktı.Dilek Taşdemir
BAŞAK DİZER TATLITUĞ 5 AYLIK HAMİLE İDDİASI
Sabah yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı kulis bilgisine göre, Başak Dizer Tatlıtuğ’un beş aylık hamile olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ünlü çift, ailelerini büyütmek için gün sayıyor.
Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili de dikkat çeken bir detay paylaşıldı. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız bebekleri olacak.
KURT EFE'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR
İlk çocukları Kurt Efe’yi 2022 yılında kucaklarına alan çiftin, ikinci bebeklerinin kız olması bekleniyor. Böylece Kurt Efe’nin bir kız kardeşi olacağı iddia edildi.
Öte yandan 45 yaşında ilk kez anne olan Başak Dizer Tatlıtuğ’un, 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı da gündeme geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden hamilelik iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.