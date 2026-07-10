Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile moda tasarımcısı Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü çiftin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edilirken, bebeklerinin cinsiyeti de ortaya çıktı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Çiftten şimdi ise ikinci çocuk heyecanı yaşadıkları yönünde bir iddia gündeme geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

BAŞAK DİZER TATLITUĞ 5 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Sabah yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı kulis bilgisine göre, Başak Dizer Tatlıtuğ’un beş aylık hamile olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ünlü çift, ailelerini büyütmek için gün sayıyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyetiyle ilgili de dikkat çeken bir detay paylaşıldı. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız bebekleri olacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

KURT EFE'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

İlk çocukları Kurt Efe’yi 2022 yılında kucaklarına alan çiftin, ikinci bebeklerinin kız olması bekleniyor. Böylece Kurt Efe’nin bir kız kardeşi olacağı iddia edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 5

Öte yandan 45 yaşında ilk kez anne olan Başak Dizer Tatlıtuğ’un, 49 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayacağı da gündeme geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 6

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden hamilelik iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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