Volvo, kullanıcıların dokunmatik ekran üzerinden yapılan kontrol sistemlerine ilişkin geri bildirimlerini dikkate alarak gelecekteki modellerinde fiziksel düğmelere yeniden yer açacağını duyurdu. Markanın baş tasarımcısı Thomas Ingenlath, yaptığı değerlendirmede tamamen eski döneme ait çok sayıda kumanda paneline dönülmeyeceğini, ancak kritik işlevler için dokunsal kullanımı kolaylaştıracak fiziksel butonların sisteme entegre edileceğini belirtti. Dokunmatik ekranların temel kontrol merkezi olma konumunu koruyacağını vurgulayan Ingenlath, hedeflerinin sürücülere hem pratik kullanım hem de üst segment bir his sunan dengeli bir iç mekân yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.

TARİHİN EN BÜYÜK MODEL ATAĞI GELİYOR

İç mekân konseptindeki bu dönüşüm kararı, markanın önümüzdeki yıllara dönük iddialı büyüme stratejisinin yürütüldüğü bir döneme denk geliyor. Şirket, 2030 yılı sonuna kadar 13 yeni otomobil modelini pazara sunmayı planlıyor. Bu hamle, markanın 99 yıllık geçmişindeki en kapsamlı ürün gamı yenileme operasyonu olarak öne çıkıyor.