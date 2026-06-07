Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yapılan saldırının ardından bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde bulunan Otokoç galerisine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı.

Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelilerin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edilirken, olay yerine 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Saldırıyı düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesine dair soruşturma başlattı.