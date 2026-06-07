Atilla Yeşilada açıkladı: Satın almanın hiçbir anlamı yok

Seçim Sonrası Devalüasyon

Seçimlere kadar güçlü TL ve harcamalarda kemer sıkma politikası sürecek. Seçim döneminde popülizm maliye politikasıyla yapılacak ancak seçim biter bitmez, 2023'te olduğu gibi ihracatçıyı tatmin edecek, ithalatçıyı caydıracak bir devalüasyon yapılacaktır.

Kriz Yok, Rezerv Sorunu Yok

Türkiye'de derin bir resesyon veya kur krizi beklemiyorum. Merkez Bankası gerektiğinde bankalardan borçlanarak her zaman döviz bulur, sistem buna müsaade etmez.