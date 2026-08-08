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Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MOTAŞ’ta görevli Salih Toy, 2E hattında Merkez’den hareket eden otobüsle sefer yaptığı sırada yolculardan birinin rahatsızlandığı bilgisini aldı. Yolcuların uyarısı üzerine duruma müdahale eden Toy, beklemeden aracın rotasını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne çevirdi. Sürücünün hızlı şekilde gerçekleştirdiği güzergah değişikliği sayesinde fenalaşan yolcu sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

MOTAŞ’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Salih Toy’a yolcunun sağlık durumuna gösterdiği hassasiyet, hızlı müdahalesi ve fedakâr yaklaşımı nedeniyle teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca Toy’un görevindeki başarısının sürmesi temennisinde bulunuldu.