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Kaynak: İHA

Gaziantep'te oto galericiler sitesinde iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeki oto galericiler sitesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.