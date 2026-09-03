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Kimlik belgesindeki eksiklik nedeniyle sınava alınamayacak durumda olan adaylar, sınav sabahı belirlenen nüfus müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi alabilecek, başvuru için sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğrafın yanlarında bulunması gerekecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adaylar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını bildirdi.

T24'ün haberine göre, ÖSYM, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecek adaylara yönelik duyuru yayımladı.

Buna göre T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksikliği nedeniyle sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar için belirlenen nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENECEK

Adaylara, başvurdukları nüfus müdürlüklerinde fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" verilecek. ÖSYM, bu belgenin sınava girişte geçerli olacağını duyurdu.

Adayların nüfus müdürlüğüne başvururken sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurması gerekecek. Nüfus müdürlüğü personeli, adayın bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol ettikten sonra geçici kimlik belgesini düzenleyecek.

ÖSYM, Geçici Kimlik Belgesi dışında başka hiçbir belgenin sınava giriş için kabul edilmeyeceğini de vurguladı.