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Kaynak: Haber Merkezi

Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan milyonlarca adayın merakla beklediği 2026-KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınava giriş belgelerine bugünden itibaren ulaşabilecek.

Adaylar, sınav yeri bilgisinin yer aldığı giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

ADAYLARA SINAV GÜNÜ UYARISI

Adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sınav giriş belgelerinin çıktılarını önceden almaları ve sınava girecekleri binaları daha önceden görmeleri önem taşıyor.

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak.