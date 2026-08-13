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Kaynak: AA

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına başvuran adayların sınav bina ve salon atamaları sonuçlandı.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ÖSYM AİS'TE

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

ADAYLARA KRİTİK SAAT UYARISI

ÖSYM, sınav gününe ilişkin saat kurallarını da hatırlattı:

2026-TUS 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. Aşama Sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026-TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 2. Aşama Sınavı için ise saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.