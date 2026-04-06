Açılışta konuşan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, posta tarihi denilince çoğu zaman akla pullar, damgalar ve mektupların geldiğini belirterek, “Oysa ki Osmanlı posta tarihi, salt bir hizmet işleyişi değildir. İmparatorluğumuzun en uzak köşelerine kadar uzanan eşsiz bir sosyal tarih tanıklığıdır. Bugün sergilenen o zarfların ve damgaların üzerinde sadece mürekkep değil, bir milletin hüznü, sevinci ve devletin sarsılmaz teşkilat gücü vardır.” dedi.

Osmanlı posta ağının haritasına bakıldığında sınırların Anadolu’yu aşarak bütün Orta Doğu’yu kuşattığına işaret eden Konak, şunları kaydetti:“Bugün insanlığın gözleri önünde bir dramın yaşandığı Filistin meselesine tarihi bir perspektiften baktığımızda, posta tarihimizin ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz. Yüzyıl önce Gazze’de veya Kudüs’te vurulan bir Osmanlı posta damgası, sıradan bir kayıt değildir. O damgalar, o toprakların asıl kimliğini dünyaya haykıran reddedilemez siyasi birer vesika, adeta birer tapu senedidir. Bu tarihi mirası, ecdadımızın yazdığı destansı kahramanlıklardan bağımsız düşünemeyiz.”

Konak, sergiyle ilgili ise “Bu sergide göreceğiniz ecdadımızın vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin geride bıraktığı yetimlerine sahip çıkmak amacıyla çıkarmış olduğu ‘Evlad-ı Şüheda Vergisi’ pulları, bize o zor günlerdeki toplumsal dayanışmamızı ve bağımsızlık aşkımızı hatırlatmaktadır. O sararmış kağıtların ardında, şehit emanetlerinin hakkını arayan bir devletin asaleti ve ne pahasına olursa olsun o mektubu yerine ulaştıran fedakar posta memurlarımızın ruhunu göreceksiniz.” diye konuştu.

5 ve 6 Kasım’da Pul Tarihi Sempozyumu DüzenlenecekOsmanlı Posta Tarihi Araştırma Derneği Başkanı Turhan Turgut, ziyaretçilere posta tarihini tanıtmayı amaçladıkları sergide 7-8 koleksiyonerin kendi seçkilerinden oluşan parçaların yer aldığını belirtti.

Turgut, Osmanlı posta tarihinin yalnızca teknik bir alan olmadığını, aynı zamanda güçlü bir sosyal tarih boyutu taşıdığını vurgulayarak, “Osmanlı posta tarihi, hem akademisyenler hem de koleksiyonerler açısından üzerinde daha fazla çalışılması gereken önemli bir alan.” ifadesini kullandı.

Derneğin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu aktaran Turgut, temel amaçlarının koleksiyon dünyası ile akademik çevreleri bir araya getirerek, ortaya çıkacak sinerjiyle Osmanlı posta tarihi üzerine daha derinlikli çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.