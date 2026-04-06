Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı
Türk savunma sanayisinde kritik bir iş birliği gerçekleşti. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA, ASESLAN’ın geliştirdiği kızılötesi arama ve takip sistemi KARAT ile test uçuşu gerçekleştirdi.Serkan Talan
KARAT SİSTEMİNİN ÖNEMİ
ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi, muharebe ortamında yeni nesil hava platformlarına üstün bir farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Sistem, özellikle 5. nesil avcı platformları dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerini hassas bir şekilde tespit edip takip edebilme yeteneğine sahip.
Ayrıca, tespit edilen hedeflere yönelik hava-hava mühimmatlarının yönlendirilmesinde de kilit rol oynuyor.
GELECEĞE YÖNELİK TEKNOLOJİK ADIMLAR
Bayraktar KIZILELMA'nın KARAT IRST sistemi ile gerçekleştirdiği bu test uçuşu, geleceğin hava savaşlarında insansız sistemlerin etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor. İki güçlü Türk savunma şirketi arasındaki bu tür işbirlikleri, ülkenin teknolojik bağımsızlığını ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edecek.
KARAT SİSTEMİ NEDİR?
KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi arama, tespit ve takip sistemidir.
Radar sistemlerine kıyasla, IRST sistemi düşük görünürlüklü hedefleri daha iyi algılayabilir. Bu, düşman hava araçlarının radar sinyallerini engelleyerek veya yansıtarak gizlenmeye çalıştığı durumlarda avantaj sağlar.
IRST, elektromanyetik dalgalar kullanmadığından, düşmanın elektromanyetik tespit sistemlerine karşı sessizdir. Bu, düşmanın tespit etme olasılığını azaltır.
IRST pasif bir sensör olduğu için, düşman tarafından tespit edilme riskini azaltır ve kendi konumunu elektromanyetik dalgalar kullanmadan belirleyebilir.
Genel olarak, IRST sistemleri, elektromanyetik tespit sistemlerine karşı direnci ve düşük görünürlük avantajını kullanarak, düşman hava araçlarını tespit etme ve izleme konusunda önemli bir rol oynar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Dedektör Çözünürlük: 640×512, 15 µm
Çalışma Bandı LWIR
Görüş Açıları Dar: 4.0°x3.2° (HxV)
Geniş: 8.0°x6.4° (HxV)
Alan Tarama Süresi ≤ 30 Saniye
Haberleşme/Video Arayüzü Fiber Ethernet
Güç Arayüzü MIL-STD-704F
28 VDC
Boyut Genişlik ≤ 590 mm
Yükseklik ≤ 600 mm
Derinlik ≤ 540mm
Ağırlık ≤ 50 kg
Sıcaklık MIL-STD-810G
Çalışma: -46°C ile +70°C arası
Depolama: -54°C ile +71°C arası
Soğutma Arayüzü Sıvı Soğutma Arayüzü