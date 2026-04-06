Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Teknoloji Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı

Türk savunma sanayisinde kritik bir iş birliği gerçekleşti. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA, ASESLAN’ın geliştirdiği kızılötesi arama ve takip sistemi KARAT ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Serkan Talan Serkan Talan
Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 1

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, testlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST) ile kritik bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu iş birliği, Türk savunma sanayii için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 2

KARAT SİSTEMİNİN ÖNEMİ

ASELSAN KARAT kızılötesi arama ve takip sistemi, muharebe ortamında yeni nesil hava platformlarına üstün bir farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Sistem, özellikle 5. nesil avcı platformları dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerini hassas bir şekilde tespit edip takip edebilme yeteneğine sahip.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 3

Ayrıca, tespit edilen hedeflere yönelik hava-hava mühimmatlarının yönlendirilmesinde de kilit rol oynuyor.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 4

GELECEĞE YÖNELİK TEKNOLOJİK ADIMLAR

Bayraktar KIZILELMA'nın KARAT IRST sistemi ile gerçekleştirdiği bu test uçuşu, geleceğin hava savaşlarında insansız sistemlerin etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor. İki güçlü Türk savunma şirketi arasındaki bu tür işbirlikleri, ülkenin teknolojik bağımsızlığını ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam edecek.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 5

KARAT SİSTEMİ NEDİR?

KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Muharip İnsanlı-İnsansız Uçak Sistemleri, Sabit ve Döner Kanatlı Uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA/SİHA) için platforma entegre olarak geliştirilen, hava hedeflerine yönelik kızılötesi arama, tespit ve takip sistemidir.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 6

Radar sistemlerine kıyasla, IRST sistemi düşük görünürlüklü hedefleri daha iyi algılayabilir. Bu, düşman hava araçlarının radar sinyallerini engelleyerek veya yansıtarak gizlenmeye çalıştığı durumlarda avantaj sağlar.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 7

IRST, elektromanyetik dalgalar kullanmadığından, düşmanın elektromanyetik tespit sistemlerine karşı sessizdir. Bu, düşmanın tespit etme olasılığını azaltır.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 8

IRST pasif bir sensör olduğu için, düşman tarafından tespit edilme riskini azaltır ve kendi konumunu elektromanyetik dalgalar kullanmadan belirleyebilir.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 9

Genel olarak, IRST sistemleri, elektromanyetik tespit sistemlerine karşı direnci ve düşük görünürlük avantajını kullanarak, düşman hava araçlarını tespit etme ve izleme konusunda önemli bir rol oynar.

Türk savunma sanayisinde kritik iş birliği: KIZILEMA, KARAT ile test uçuşu yaptı - Resim: 10

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dedektör Çözünürlük: 640×512, 15 µm

Çalışma Bandı LWIR

Görüş Açıları Dar: 4.0°x3.2° (HxV)

Geniş: 8.0°x6.4° (HxV)

Alan Tarama Süresi ≤ 30 Saniye

Haberleşme/Video Arayüzü Fiber Ethernet

Güç Arayüzü MIL-STD-704F

28 VDC

Boyut Genişlik ≤ 590 mm

Yükseklik ≤ 600 mm

Derinlik ≤ 540mm

Ağırlık ≤ 50 kg

Sıcaklık MIL-STD-810G

Çalışma: -46°C ile +70°C arası

Depolama: -54°C ile +71°C arası

Soğutma Arayüzü Sıvı Soğutma Arayüzü

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
