Gazeteci Olcay Aydilek bugün akaryakıta zam gelemeyeceğini açıkladı.

Aydilek'in açıklaması şöyle:

TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirldi" diye yanıtladı. Göreceğiz.