Verdiği zam kulisleriyle bilinen gazeteci Olcay Aydilek bu gece yarısı motorine gelmesi gereken tarihi zammın, dağıtım şirketlerine bildirilmediğini belirtti.

Akaryakıta bu gece yapılması planlanan tarihi zam 'şimdilik' iptal edildi

Gazeteci Olcay Aydilek bugün akaryakıta zam gelemeyeceğini açıkladı.

Aydilek'in açıklaması şöyle:

TÜPRAŞ, gece yarısı yapılacak zamla ilgili fiyat listesini, dağıtım şirketlerine gönderdi. Listede, motorin ve benzin zammı yok. Sektör temsilcileri, gün içinde ikinci bir liste söz konusu olabilir mi sorusunu "Bugüne dek tek listede zamlar bildirldi" diye yanıtladı. Göreceğiz.
