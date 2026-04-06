Küresel güvenlik krizlerinin ve modern savaşların doğası, insansız sistemlerin gelişimiyle birlikte hızla değişiyor. Özellikle son yıllarda cephe hattının gerisindeki stratejik hedeflerin vurulmasında "oyun değiştirici" bir rol üstlenen kamikaze insansız hava araçları (İHA/Dolanan Mühimmat) konusunda Türk savunma sanayisi yeteneklerini bir üst aşamaya taşıdı.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Türkiye'nin derin darbe (deep strike) yeteneğine büyük katkı sağlayacak olan yeni "Uzun Menzilli Kamikaze İHA" projesinden ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

KÜRESEL ÇATIŞMALARIN BAŞROLÜNDEKİ SİLAH SİSTEMİ

Kamikaze İHA'ların stratejik önemi, ilk olarak Ukrayna'nın Rus işgaline karşı verdiği asimetrik mücadelede tüm dünya tarafından net bir şekilde görülmüştü.

Bu silah sistemlerinin bölgesel bir savaş aracı olarak kullanımı ise son dönemde Orta Doğu'da zirveye ulaştı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği yıkıcı saldırıların ardından, Tahran yönetimi misilleme olarak sahip olduğu geniş kamikaze İHA envanterini devreye soktu. İran'ın bu sistemleri sadece İsrail'e karşı değil; Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerini de kapsayan çok geniş bir coğrafyadaki hedeflere karşı kullanması, uzun menzilli vurucu İHA'ların stratejik caydırıcılıktaki önemini bir kez daha kanıtladı.

STM'DEN STRATEJİK MENZİL HAMLESİ

Türkiye, daha önce taktik sahada kullanılmak üzere döner ve sabit kanatlı çeşitli kamikaze İHA'lar geliştirip güvenlik güçlerinin kullanımına sunmuştu. Ancak dünyadaki son çatışma örnekleri, çok daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilecek sistemlere olan ihtiyacı doğurdu.

STM tarafından geliştirilen ve bu stratejik boşluğu dolduracak olan yeni kamikaze İHA, İran'ın bölgede kullandığı muadillerine benzer şekilde yüzlerce kilometrelik bir menzile sahip olacak.

İLK GÖRÜNTÜLER

Projenin geldiği aşamayı gösteren ilk test uçuşu görüntüleri, savunma kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan videoda, arka pervaneli itici motora ve aerodinamik olarak uzun menzilli uçuşa uygun bir gövde yapısına sahip olduğu görülen beyaz renkli İHA'nın, gökyüzündeki stabil süzülüşü dikkat çekti.

Videonun sonunda yer alan "Uzun Menzilli Kamikaze İHA Çok Yakında!" mesajı, sistemin yakın bir gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girerek Türkiye'nin sınır ötesi ve uzak coğrafyalardaki caydırıcı gücüne kritik bir çarpan etkisi yapacağının sinyalini veriyor.