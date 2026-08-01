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13. yüzyıl Anadolu'sunda geçen yapımda oyuncular, siyasi entrikalar, savaşlar ve değişen güç dengeleri arasında Osman Gazi'yi yöneterek yeni bir devletin temellerini atmaya çalışacak.

Yayınlanan ilk fragmanda savaş mekanikleri, açık dünya keşfi, atlı çatışmalar, gizlilik görevleri, kuşatmalar ve geniş ölçekli savaş sahnelerine yer verildi.

YERLEŞİM GELİŞTİRME SİSTEMİ DE BULUNACAK

Oyuncular; ormanlar, vadiler, kaleler ve tarihi kervan yollarından oluşan geniş bölgeleri keşfedebilecek. Atlı savaş sistemi, düşman kalelerine sızma görevleri ve taktiksel baskınlar oyunun öne çıkan mekanikleri arasında yer alıyor.

Yapımda ayrıca yerleşim geliştirme ve kaynak yönetimi sistemi bulunacak. Oyuncular, Turgut ve Bala gibi karakterlerle birlikte mücadele ederken Moğollar, Bizans kuvvetleri ve rakip beyliklere karşı savaşacak. Görevler suikast operasyonlarından büyük ölçekli kale kuşatmalarına kadar farklı senaryolar sunacak.

ÇIKIŞ TARİHİ VE SÜRÜMLERİ AÇIKLANDI

Meaningful Games'in Montreal ve Abu Dabi stüdyolarında geliştirilen Osman Ghazi: Ottoman Rising, 2028'in son çeyreğinde PC için çıkış yapacak.

Oyun; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça arayüz, seslendirme ve altyazı desteği sunacak.

Yapım Standard Edition (59,99 dolar), Deluxe Edition (79,99 dolar) ve Collector's Edition (149,99 dolar) olmak üzere üç farklı sürümle satışa sunulacak. Deluxe sürümde özel silahlar, savaş atı, zırh seti, dijital sanat kitabı ve oyun müzikleri yer alırken, Collector's Edition'da bunlara ek olarak Osman Gazi heykeli, Steelbook kutu, ciltli sanat kitabı, soundtrack CD'si ve Osmanlı İmparatorluğu haritası bulunacak.

Geliştirici ekip ayrıca oyunda sık şiddet ve yakın dövüş sahnelerinin yer alacağını belirtirken, minimum sistem gereksinimleri arasında 16 GB RAM, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD RX 5500 XT ekran kartı ve SSD depolama zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.