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Microsoft, konsol rekabetindeki en büyük kozu olan Xbox Game Pass ekosisteminde kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında WWE 2K26 başta olmak üzere birbirinden farklı tarzlara sahip 3 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

HANGİ OYUNLAR KİMLERE ÜCRETSİZ?

Etkinlik kapsamında oyunların erişim şartları abonelik durumuna göre değişiklik gösteriyor:

WWE 2K26: Tüm Xbox kullanıcıları için erişime açık.

Wildgate: Tüm Xbox kullanıcıları için erişime açık.

Polterguys: Possession Party: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential abonelerine özel olarak ücretsiz sunuluyor.

Oyunlar 3 Ağustos tarihine kadar sınırsız olarak oynanabilecek. Bu süre zarfında elde edilen tüm başarımlar, kaydedilen ilerlemeler ve satın alınan indirilebilir içerikler (DLC), ücretsiz süreç sona erdikten sonra oyun satın alındığı takdirde aynen korunacak.

ÜCRETSİZ OYUNLARA NASIL ERİŞİLİR?

Fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcılar iki farklı yöntemle oyunları kütüphanelerine ekleyebilir:

Konsol Üzerinden: Xbox Store’a giriş yapıp "Abonelikler" sekmesine ilerleyerek "Ücretsiz Oyun Günleri" (Free Play Days) koleksiyonundan oyunlar indirebilir.

Web / PC Üzerinden: Microsoft Store platformunda Game Pass üyesi olan hesapla oturum açarak ilgili oyunların mağaza sayfalarından ücretsiz yükleme başlatılabilir.



