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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor, 2026-2027 sezonu öncesinde A Takım teknik kadrosunu kamuoyuna duyurdu. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezona iddialı hedeflerle hazırlanan yeşil-kırmızılı ekip, teknik ekibini belirleyerek çalışmalarına hız verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda görev alacak teknik kadronun tecrübesi, enerjisi ve Osmanelispor armasına duyduğu sorumlulukla takımın başarısı için sahada ve saha dışında yoğun mesai harcayacağı vurgulandı.

Şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefleyen Osmanelispor'da, yeni sezon hazırlıklarının planlanan program doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

Kulüp yönetimi, 2026-2027 sezonunda görev yapacak teknik kadroya başarı dileklerini ileterek, yeni sezonun Osmanelispor camiası için hayırlı olmasını temenni etti. Açıklamada ayrıca, "Hedefimiz belli, mücadelemiz hazır." mesajına yer verildi.

Öte yandan Bilecik’i bu sene Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil edecek olan Osmanelispor’da geçen sene takımı şampiyon yapan Teknik Sorumlu Hasan Kol ile Yardımcı Antrenörler Nuh Mazlum ve Arda Gür ile devam etme kararı alındı.