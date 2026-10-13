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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Osmanelispor Futbol Akademisi, U-12 Ligi’nde Lefke Birlik karşısında 1-0 kazandıkları müsabakanın, oyuncu değişikliği uygulamasına ilişkin itiraz sonucunda hükmen mağlubiyetle sonuçlandığını açıklayarak karara tepki gösterdi.

Kulübün “Sahada kazandık, masada kaybettik!” başlığıyla yayımladığı açıklamada, U-12 Ligi’nin ikinci haftasında oynanan karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Altyapı liglerinde önceliğin çocukların futbolu sevmesi ve gelişimi olması gerektiği vurgulandı.

U-11, U-12 ve U-13 liglerinin “masa başında sonuç büyütme değil, sahada çocuk yetiştirme ligleri” olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Osmanelispor olarak kaybettiğimiz üç puanın hesabını yapacak değiliz. Bizim hesabımız, yetiştirdiğimiz sporcuların geleceğidir. Ancak çocukların emeğinin, mücadelesinin ve sevincinin bir hükmen mağlubiyet kararıyla gölgelenmesini de sessizce geçiştirecek değiliz.”

Bir çocuğun futbola olan inancının ve hevesinin maç sonucundan daha değerli olduğuna dikkat çeken kulüp, başarının yalnızca tabeladaki skorla değil, Türk futboluna kazandırılan sporcularla ölçüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, Bilecik futbolunda yer alan taraflara sorumluluk alma ve altyapı futbolunun asıl amacını hatırlama çağrısı yapılarak, “Biz sahada mücadele etmeye, sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Üç puanlar gelir geçer; geride nasıl bir futbol kültürü bıraktığımız kalır.” denildi.